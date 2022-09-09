На видео сняли погоню и жёсткое задержание экс-участника команды КВН "Азия MIX"
Экс-участника команды КВН "Азия MIX" Джуманалиева жёстко задержали в Бишкеке
В Киргизии по подозрению в мошенничестве задержали бывшего участника команды КВН "Азия MIX" Марата Джуманалиева, который выступал со сцены как Маратик. Видео с погоней за экс-кавээнщиком и его другом появилось в Сети, пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности республики (ГКНБ) раскрыла детали дела.
Видео © t.me / svodka_akipress
По версии следствия, Джуманалиев с приятелем вошли в доверие гендиректору ООО "Спекулянт" Василию Щербине, гражданину России, пообещав ему за крупную сумму решить его вопросы в правоохранительных органах. Однако условия сделки они не исполнили.
"Задержанные, не исполнив ранее данных обещаний, в целях присвоения полученных денежных средств оказывали давление на родственников генерального директора ООО "Спекулянт". При этом они угрожали личными связями с высшим руководством республики, а также знакомством с сыном председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева", — отметили в ГКНБ.
Подозреваемые дали признательные показания, дело расследуется по статье "Мошенничество".
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t.me / svodka_akipress