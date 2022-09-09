Ферстаппен потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при в Италии

Действующий чемпион мира "Формулы-1" голландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при Италии — 16-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Ферстаппен потеряет пять позиций в связи с заменой двигателя внутреннего сгорания. Его мексиканский партнёр по команде Серхио Перес по той же причине наказан потерей десяти позиций.

Полностью силовую установку сменили на болидах семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" и японца Юки Цуноды из "Альфа Таури". Они стартуют с конца стартовой решётки. По 15 позиций потеряют финский пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас и испанец Карлос Сайнс из "Феррари".

Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало в 16:00 по московскому времени.