Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ на следующий учебный год

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, которые будут необходимы для зачисления в образовательные учреждения в 2023/24 учебном году. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится приём на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2023/24 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", — указано в тексте.

Так, минимальный балл по обществознанию — 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40. Минимальный порог по математике, химии, физике и биологии — 39 баллов, по истории — 35, по иностранному языку — 30.