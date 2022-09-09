Путин обсудил с Совбезом обеспечение российских военных жильём

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза страны поднял вопрос обеспечения военнослужащих жилплощадью. По его словам, по этой теме подготовлено несколько докладов от участников встречи.

"У нас сегодня очень важный вопрос — об обеспечении жильём военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований и органов", — сказал Путин.