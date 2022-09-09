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9 сентября, 14:21

Путин обсудил с Совбезом обеспечение российских военных жильём

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза страны поднял вопрос обеспечения военнослужащих жилплощадью. По его словам, по этой теме подготовлено несколько докладов от участников встречи.

"У нас сегодня очень важный вопрос — об обеспечении жильём военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований и органов", — сказал Путин.

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А ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым понаблюдал за учениями "Восток-2022". Всего к выполнению учебно-боевых задач привлечено более 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники.

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ТАСС / Григоров Гавриил

Анатолий Симоненко

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