Путин высоко оценил итоги Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин подвёл итоги состоявшегося Восточного экономического форума. Глава государства отметил, что ВЭФ прошёл на хорошем уровне, а также поблагодарил всех за участие в его подготовке.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке Восточного экономического форума. Он прошёл на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным", — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

Российский лидер также отметил, что на форуме было поднято немало важных вопросов, проведено большое количество переговоров и заключено множество контрактов и сделок.