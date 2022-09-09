Путин высоко оценил итоги Восточного экономического форума
Путин заявил, что ВЭФ прошёл на высоком уровне и с хорошими результатами
Президент РФ Владимир Путин подвёл итоги состоявшегося Восточного экономического форума. Глава государства отметил, что ВЭФ прошёл на хорошем уровне, а также поблагодарил всех за участие в его подготовке.
"Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке Восточного экономического форума. Он прошёл на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным", — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Российский лидер также отметил, что на форуме было поднято немало важных вопросов, проведено большое количество переговоров и заключено множество контрактов и сделок.
Как сообщал вице-премьер и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, участники Восточного экономического форума подписали инвестиционные контракты на общую сумму более 3,2 триллиона рублей. Он подчеркнул, что это "ещё один шаг вперёд по развитию Дальнего Востока" не только с точки зрения количества гостей или объёма соглашений.