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9 сентября, 14:10

СПЧ разослал за рубеж очередную подборку материалов о военных преступлениях ВСУ

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отправил иностранным коллегам очередную подборку материалов о преступлениях ВСУ против мирного населения. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Как уточняет в "Телеграме" пресс-служба совета, это девятый по счёту блок информации о бесчинствах украинских военных. Письма направляются в зарубежные диппредставительства, а также иностранным политикам, дипломатам, журналистам и общественникам.

"К сожалению, в течение последних месяцев войска Украины существенно усилили артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и населённых пунктов. Именно для этих целей используются также средства, поставленные Украине странами НАТО. Жилые кварталы обстреливаются из всех видов вооружения, а также забрасываются запрещёнными противопехотными минами "Лепесток", — пояснил Фадеев.

В документах находятся отчёты о погибших и раненных от действий ВСУ, сведения об обстрелах и грабежах мирных граждан и комментарии немецкого журналиста Томаса Ропера о последствиях обстрела украинской армией Еленовки. Среди прочего иностранцам напомнили о фейке The Daily Mail про сапёра ДНР, которого британское издание выдало за "храброго украинского солдата".

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Ранее эксперты в рамках ВЭФ обсудили с представителем МИД РФ Марией Захаровой фейки, блокировки и агрессию со стороны западных идеологов. Дипломат отметила, что граждане стран Запада словно находятся под действием "тумана собственных средств массовой дезинформации".

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Getty Images / Niall Carson / PA Images

Ирина Фальке

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