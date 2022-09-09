Президент РФ Владимир Путин развеял сомнения, что большая часть судов по зерновой сделке идут не в нуждающиеся страны, а в Европу. На совещании с постоянными членами Совета безопасности глава государства подчеркнул, что "у нас все ходы записаны".

Президент РФ Владимир Путин на Совбезе. Видео © LIFE

Путин напомнил, что на Восточном экономическом форуме говорил о поставках зерна с Украины. Это делается при посредничестве Турции и ООН. При этом перед заключением соглашения европейские партнёры говорили о необходимости наладить такие поставки, в том числе с Украины, "прежде всего в интересах беднейших стран", заметил Путин. Но, вопреки договорённостям, в беднейшие страны доставлено всего 3% от вывезенного с Украины зерна: 60 тысяч тонн или два судна. При этом 30 кораблей с продовольствием отправились в ЕС.

"Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнёры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины, но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет", — подчеркнул российский лидер. Президент отметил необходимость нарастить поставки нуждающимся странам.