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9 сентября, 13:48

Путин: Россия готова бесплатно отдать запасы удобрений развивающимся странам

Президент России Владимир Путин заявил о готовности отдать развивающимся странам калийные удобрения РФ, скопившиеся в европейских портах, количество которых насчитывает сотни тысяч тонн.

"Наши производители — речь, по-моему, идёт прежде всего о калийных удобрениях — готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД [РФ] проработать и этот вопрос", — сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

ООН работает над снятием преград для вывоза сельхозпродукции и удобрений из России

ООН работает над снятием преград для вывоза сельхозпродукции и удобрений из России

А ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о совместной с США и ЕС работе над устранением преград, которые мешают экспорту российского продовольствия и удобрений. Он выразил уверенность, что увеличение экспорта продуктов представляет для мировых рынков огромную важность и будет способствовать снижению цен на продовольствие.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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