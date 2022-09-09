Путин: Россия готова бесплатно отдать запасы удобрений развивающимся странам
Президент России Владимир Путин заявил о готовности отдать развивающимся странам калийные удобрения РФ, скопившиеся в европейских портах, количество которых насчитывает сотни тысяч тонн.
"Наши производители — речь, по-моему, идёт прежде всего о калийных удобрениях — готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД [РФ] проработать и этот вопрос", — сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
А ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о совместной с США и ЕС работе над устранением преград, которые мешают экспорту российского продовольствия и удобрений. Он выразил уверенность, что увеличение экспорта продуктов представляет для мировых рынков огромную важность и будет способствовать снижению цен на продовольствие.
ТАСС / Сергей Бобылев