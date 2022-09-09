Путин поручил подписать соглашение с Абхазией о двойном гражданстве
Президент России Владимир Путин поручил подписать с Абхазией соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Соответсвующий документ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства", — говорится в документе.
Также российский лидер одобрил предварительно проработанный проект соглашения, разрешив Министерству иностранных дел вносить в него непринципиальные изменения.
"МИД России по достижении договорённости с абхазской стороной подписать от имени РФ соглашение, предусмотренное настоящим распоряжением", — отмечается в документе.
А ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве. Согласно документу, граждане одной страны имеют право приобретать гражданство другой без отказа от имеющегося.