Путин поручил подписать соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Президент России Владимир Путин поручил подписать с Абхазией соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Соответсвующий документ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства", — говорится в документе.

Также российский лидер одобрил предварительно проработанный проект соглашения, разрешив Министерству иностранных дел вносить в него непринципиальные изменения.

"МИД России по достижении договорённости с абхазской стороной подписать от имени РФ соглашение, предусмотренное настоящим распоряжением", — отмечается в документе.