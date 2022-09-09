Клава Кока нарвалась на статью об оскорблении чувств верующих из-за концерта у церкви

Популярную среди молодёжи российскую певицу Клаву Коку проверят сразу по двум статьям из-за проведённого в Приморье концерта. Об этом сообщает Mash.

Приуроченный ко Дню знаний концерт прошёл прямо в самом сердце Владивостока, где помимо центральной площади также располагается церковь. Некоторые родители посчитали недопустимым, что рядом с таким местом звучали не совсем приличные строки известных песен, где были нецензурные слова, а также упоминался алкоголь.

Жители пожаловались в местный Минкульт, который только поддержал их инициативу. Теперь артистку будут проверять по статьям 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).