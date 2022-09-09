Клава Кока нарвалась на статью об оскорблении чувств верующих из-за концерта у церкви
Клаву Коку проверят по двум статьям после концерта у церкви во Владивостоке
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Популярную среди молодёжи российскую певицу Клаву Коку проверят сразу по двум статьям из-за проведённого в Приморье концерта. Об этом сообщает Mash.
Приуроченный ко Дню знаний концерт прошёл прямо в самом сердце Владивостока, где помимо центральной площади также располагается церковь. Некоторые родители посчитали недопустимым, что рядом с таким местом звучали не совсем приличные строки известных песен, где были нецензурные слова, а также упоминался алкоголь.
Жители пожаловались в местный Минкульт, который только поддержал их инициативу. Теперь артистку будут проверять по статьям 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).
Ранее на российскую актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Административный протокол зарегистрировал Тверской суд в Москве. Актрисе грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации.