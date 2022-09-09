Путин призвал увеличить поставки зерна в беднейшие страны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить поставки сельскохозяйственных культур именно в беднейшие страны, так как сейчас они получили лишь 3% украинского зерна — 60 тысяч тонн, несмотря на изначально иные договорённости.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости нарастить поставки зерна в бедные страны. Видео © LIFE

"Мы, конечно, не можем влиять на этот процесс, куда продовольствие идёт, но в целом всё-таки считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны. Просил бы наше Министерство иностранных дел из этого исходить", — сказал он на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Российский лидер также назвал недопустимым то, что Европа дискриминирует Африку, Азию и Латинскую Америку, запрещая отправлять туда российские удобрения через свои порты. Путин напомнил, что Евросоюз частично снял санкции с Москвы в этом вопросе, но учитывая сугубо свои интересы.

"10 августа вышло разъяснение Еврокомиссии по этому вопросу — оказывается, что покупать наши удобрения могут только страны Евросоюза, а поставка наших удобрений, так же как и белорусских, через порты европейских стран в те же развивающиеся страны — на рынки Азии, Африки, Латинской Америки — до сих пор запрещена", — пояснил президент.