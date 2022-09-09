Суд в Москве утвердил оборотный штраф в 21,7 млрд рублей для Google
Таганский суд Москвы отклонил жалобу, поданную компанией Google на решение о взыскании с неё 21,7 миллиарда рублей в качестве оборотного штрафа за то, что она множество раз игнорировала необходимость удалить запрещённую в России информацию.
"Постановление мирового судьи о признании компании Google LLC виновной в административном правонарушении и назначении ей штрафа в размере 21 миллиарда 770 миллионов 392 тысяч рублей оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя компании — без удовлетворения", — уточнили в инстанции.
Ранее Лайф сообщал, что ФАС оштрафовала компанию Google на два миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Кроме того, мировой суд Таганского района Москвы наложил на американскую корпорацию оборотный штраф в 21 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещённый контент.
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