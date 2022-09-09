Суд в Москве утвердил оборотный штраф в 21,7 млрд рублей для Google

Таганский суд Москвы отклонил жалобу, поданную компанией Google на решение о взыскании с неё 21,7 миллиарда рублей в качестве оборотного штрафа за то, что она множество раз игнорировала необходимость удалить запрещённую в России информацию.

"Постановление мирового судьи о признании компании Google LLC виновной в административном правонарушении и назначении ей штрафа в размере 21 миллиарда 770 миллионов 392 тысяч рублей оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя компании — без удовлетворения", — уточнили в инстанции.