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9 сентября, 14:18

Суд в Москве утвердил оборотный штраф в 21,7 млрд рублей для Google

Таганский суд Москвы отклонил жалобу, поданную компанией Google на решение о взыскании с неё 21,7 миллиарда рублей в качестве оборотного штрафа за то, что она множество раз игнорировала необходимость удалить запрещённую в России информацию.

"Постановление мирового судьи о признании компании Google LLC виновной в административном правонарушении и назначении ей штрафа в размере 21 миллиарда 770 миллионов 392 тысяч рублей оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя компании — без удовлетворения", — уточнили в инстанции.

ФАС: Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play

ФАС: Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play

Ранее Лайф сообщал, что ФАС оштрафовала компанию Google на два миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Кроме того, мировой суд Таганского района Москвы наложил на американскую корпорацию оборотный штраф в 21 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещённый контент.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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