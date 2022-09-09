"Посылаем однозначный сигнал Москве": Столтенберг заявил об отправке новых сил НАТО на восток
Генсек НАТО Столтенберг заявил о размещении новых сил альянса на востоке
Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО, заявил о скором размещении новых сил альянса в Восточной Европе, об этом политик заявил на пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По словам лидера НАТО, военный блок сильно увеличит своё присутствие на восточных границах альянса.
"В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников", — заключил Генеральный секретарь Североатлантического альянса.
Ранее Лайф писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал НАТО подготовить Киев к длительному противостоянию с РФ. Так, политик заявил о необходимости поставить украинской армии десятки тысяч комплектов зимней формы.
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