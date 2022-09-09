"Посылаем однозначный сигнал Москве": Столтенберг заявил об отправке новых сил НАТО на восток

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО, заявил о скором размещении новых сил альянса в Восточной Европе, об этом политик заявил на пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По словам лидера НАТО, военный блок сильно увеличит своё присутствие на восточных границах альянса.

"В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников", — заключил Генеральный секретарь Североатлантического альянса.