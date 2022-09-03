Вассерман сравнил критику ЕГЭ с руганью на градусник и указал на эволюцию экзамена

ЕГЭ эволюционирует в направлении, чтобы проверять у школьников не просто наличие знаний, а их понимание. Об этом рассказал в очередном выпуске "Дайте сказать!" депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

Депутат ГД РФ Анатолий Вассерман рассказал о ЕГЭ. Видео © "Дайте сказать!"

"Большая часть виденных мною нареканий на ЕГЭ сводится к формуле — градусник показывает 38, надо его выбросить. ЕГЭ — это инструмент, и, как большая часть инструментов, может быть использован разными способами", — отметил он.

Гость передачи напомнил, что в своё время предложил поручить разработку пакетов заданий для данного экзамена специалистам, которые формулируют вопросы для интеллектуальных игр. По его словам, в той сфере давно решены проблемы, с которыми в ЕГЭ долго и упорно бились.

"Известно, как составлять вопросы, проверяющие не знания, а понимание. Известно, как выявить несанкционированные утечки информации и так далее, и так далее", — пояснил Вассерман, уточнив, что тогда власти не приняли это к сведению, но сейчас все изменения в экзамене идут именно этим путём.

Полная версия программы есть на нашем сайте по ссылке — "Дайте сказать!", где политик также порассуждал, как пойдёт обучение школьников на освобождённых территориях, почему нужно изучать украинский язык и есть ли совершенная методика оценки знаний.