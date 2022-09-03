Вассерман сравнил критику ЕГЭ с руганью на градусник и указал на эволюцию экзамена
ЕГЭ эволюционирует в направлении, чтобы проверять у школьников не просто наличие знаний, а их понимание. Об этом рассказал в очередном выпуске "Дайте сказать!" депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
Депутат ГД РФ Анатолий Вассерман рассказал о ЕГЭ. Видео © "Дайте сказать!"
"Большая часть виденных мною нареканий на ЕГЭ сводится к формуле — градусник показывает 38, надо его выбросить. ЕГЭ — это инструмент, и, как большая часть инструментов, может быть использован разными способами", — отметил он.
Гость передачи напомнил, что в своё время предложил поручить разработку пакетов заданий для данного экзамена специалистам, которые формулируют вопросы для интеллектуальных игр. По его словам, в той сфере давно решены проблемы, с которыми в ЕГЭ долго и упорно бились.
"Известно, как составлять вопросы, проверяющие не знания, а понимание. Известно, как выявить несанкционированные утечки информации и так далее, и так далее", — пояснил Вассерман, уточнив, что тогда власти не приняли это к сведению, но сейчас все изменения в экзамене идут именно этим путём.
Полная версия программы есть на нашем сайте по ссылке — "Дайте сказать!", где политик также порассуждал, как пойдёт обучение школьников на освобождённых территориях, почему нужно изучать украинский язык и есть ли совершенная методика оценки знаний.
Ранее Вассерман заявил, что современные телефоны на уроках сильно отвлекают детей, их следует отдавать учителю сразу, как прозвенит звонок. Поэтому запрет на смартфоны во время учебного процесса оправдан, заключил он.