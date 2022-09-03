Россия выплатила более 11 млрд рублей беженцам из Донбасса и с Украины

Россия выплатила свыше 11 млрд рублей материальной помощи беженцам, приехавшим в страну из Донбасса и с Украины, а также жителям территорий, пострадавших в результате боевых действий, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Беженцам с территории Украины и Донбасса выплачено по решению Правительства РФ более 7,6 млрд рублей в качестве единовременной материальной помощи. На пострадавших территориях Украины аналогичная помощь оказана почти на 3,4 млрд рублей", — сказал собеседник агентства и уточнил, что на сегодняшний день в стране находится свыше 3,8 млн беженцев, среди них 613 тысяч детей.