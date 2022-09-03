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3 сентября, 10:50

Россия выплатила более 11 млрд рублей беженцам из Донбасса и с Украины

Россия выплатила свыше 11 млрд рублей материальной помощи беженцам, приехавшим в страну из Донбасса и с Украины, а также жителям территорий, пострадавших в результате боевых действий, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Беженцам с территории Украины и Донбасса выплачено по решению Правительства РФ более 7,6 млрд рублей в качестве единовременной материальной помощи. На пострадавших территориях Украины аналогичная помощь оказана почти на 3,4 млрд рублей", — сказал собеседник агентства и уточнил, что на сегодняшний день в стране находится свыше 3,8 млн беженцев, среди них 613 тысяч детей.

В Госдуме поддержали указ о выплатах для беженцев из Донбасса и с Украины

В Госдуме поддержали указ о выплатах для беженцев из Донбасса и с Украины

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, а также территорию Украины. Они касаются приехавших в Россию после 18 февраля, пособие назначается с 1 июля.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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