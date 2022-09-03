Еврокомиссар Джентилони допустил начало снижения инфляции в ЕС в 2023 году

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони предположил, что инфляция в странах Евросоюза будет снижаться уже в 2023 году. Об этом сообщает агентство ANSA.

"Очень сложно делать прогнозы. С точки зрения роста 2023 год может быть более сложным. Однако не менее вероятно, что снижение инфляции начнётся в 2023 году", — сказал Джентилони.

Темпы инфляции в ЕС начали расти в августе 2021 года с началом энергетического кризиса в странах Евросоюза. С тех пор остановить её не удалось. На первых этапах она составляла 2,96%, к февралю 2022 года выросла до 5,87%, а после начала введения санкций против России вышла на отметку в 7,44%.