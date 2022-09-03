Во Франции выразили готовность работать над потолком цен на газ

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр выразил готовность работать над предельными ценами на газ, однако отметил, что необходимо учитывать и прочие меры. По его словам, общеевропейская закупка энергоносителей крайне важна для снижения цен.

"Чтобы опустились цены на газ, мы видим в приоритете для себя осуществление общих закупок. Это позволило бы иметь больше влияния с коммерческой точки зрения на страны-поставщики. Второе решение — диверсификация поставок за счёт строительства терминалов СПГ. Третье решение — потолок цен. Его сложно реализовать, но мы готовы работать над этим с нашими итальянскими партнёрами", — сказал министр в интервью газете Corriere della Sera.