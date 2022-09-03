Во Франции выразили готовность работать над потолком цен на газ
Ле Мэр: Франция готова работать над потолком цен на газ, но нужно учитывать и другие меры
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр выразил готовность работать над предельными ценами на газ, однако отметил, что необходимо учитывать и прочие меры. По его словам, общеевропейская закупка энергоносителей крайне важна для снижения цен.
"Чтобы опустились цены на газ, мы видим в приоритете для себя осуществление общих закупок. Это позволило бы иметь больше влияния с коммерческой точки зрения на страны-поставщики. Второе решение — диверсификация поставок за счёт строительства терминалов СПГ. Третье решение — потолок цен. Его сложно реализовать, но мы готовы работать над этим с нашими итальянскими партнёрами", — сказал министр в интервью газете Corriere della Sera.
Ле Мэр также выразил готовность поддержать Италию в развитии атомной энергетики. Однако при условии, что Рим изменит отношение к этому источнику энергии, который отклонили на двух итальянских референдумах. При этом министр добавил, что западные санкции против России должным образом влияют на её экономику и будут ещё более действенны в долгосрочной перспективе.
Напомним, вчера главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. При этом агентство Bloomberg выяснило, что страны G7 не намерены останавливаться на введении потолка цены на российскую нефть, они собираются установить два других вида ограничений на сырьё.
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