Названо условие, при котором "омикрон" будет вытеснен новым штаммом

Гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru рассказал об условии смены "омикрона" другим штаммом коронавируса. По его словам, такое может произойти, когда у людей появится к нему иммунитет.

"Могут создаться условия, когда у "омикрона" уменьшится эффективная заразность. Тогда на авансцену может выйти какая-то другая линия, которая восстановит такую же высокую заразность", — заявил Крючков.

Однако это не означает, что пандемия пойдёт на спад, отметил эксперт. Может сложиться и так, что мутации, которые обеспечат восстановление заразности, снова будут эффективно противодействовать коллективному иммунитету, вместе с тем повышая патогенность. При этом врач усомнился, что в настоящее время существуют штаммы заразнее, чем "омикрон".

"Перебить "омикрон" по заразности крайне тяжело. Это только по истечении нескольких месяцев может произойти. Можно сказать, ротация. И скорость распространения этой линии относительно "омикрона" будет ниже, чем в своё время "омикрон" вытеснил "дельту", — пояснил он.