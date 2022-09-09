Главные мифы о сигаретах, в которые верят все курильщики, и зря
Бросить курить — задача не из лёгких, с этим не поспоришь. Но некоторые аргументы заядлых любителей сигарет, которые пока не сумели отказаться от пагубной привычки, не выдерживают никакой критики.
Люди часто ищут отговорки, чтобы что-то не делать: кому-то просто лень, кто-то не хочет выходить из зоны комфорта, даже если на кону — качественные изменения в жизни. Ну, кто не знает присказку "после дождичка, в четверг…". Некоторые годами "начинают" тренироваться с понедельника или же отказываются от сладкого "с нового месяца". Вот и любители покурить придумали массу отмазок, почему якобы не могут избавиться от вредной привычки. Самые несостоятельные аргументы курильщиков развенчала медицинский психолог "СМ-клиники" Диана Лобанова.
Миф: отказ от сигарет ведёт к быстрому набору веса
Не существует физиологических процессов, которые привели бы к быстрому набору веса при отказе от курения. При этом факт, что у бросившего смолить человека на некоторое время может увеличиться аппетит.
Дело в том, что у заядлых курильщиков формируется так называемый оральный рефлекс, из-за которого, бросив курить, возникает желание компенсировать данную потребность едой
Миф: никотинозаместительная терапия поможет бросить курить
Некоторые курильщики считают, что быстро забыть про сигареты поможет никотинозаместительная терапия. Вероятно, в ряде случаев она и правда подействовала, но, как правило, если человек намерен распрощаться с никотином, должен полностью от него отказаться и ни в каком виде больше не употреблять. Иначе крайне высока вероятность того, что пациент снова начнёт курить.
Миф: человек в любой момент может бросить курить
Многие никотинозависимые уверены, что бросят курить... только скажи. Однако, по заверению Дианы Лобановой, чем больше у курильщика стаж, тем меньше вероятность, что он сможет распрощаться с сигаретами.
Считается, что курящие менее пяти лет могут самостоятельно избавиться от привычки, не прибегая ни к каким методам терапии, а те, кто потребляет никотин дольше, будут иметь трудности с отказом
Миф: курение помогает снять нервное напряжение
Многие люди не понаслышке знают, что такое снятие стресса с помощью алкоголя или сигарет. Правда, в своём знании такие "эксперты" ой как глубоко заблуждаются. Небольшая доза никотина, получаемая с первой выкуренной за день сигаретой, действительно может стабилизировать эмоциональный фон, но лишь на время. "Однако после этого человек начинает испытывать стресс из-за нехватки никотина, выкуривая все последующие сигареты для того, чтобы снять этот же самый стресс", — подытожила Лобанова в беседе с "Газетой.ru".
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