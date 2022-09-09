Три пластические операции, после которых даже старуха превратится в девочку

Пластические операции бывают двух типов: одни направлены на коррекцию возрастных изменений, другие — на улучшение эстетического вида и избавление от врождённых несовершенств. Как с помощью хирургического вмешательства скостить несколько, а то и несколько десятков лет, объяснил пластический, челюстно-лицевой хирург Амжад аль-Юсеф.

Какие пластические операции самые популярные

Блефаропластика

Блефаропластика — это операция по изменению разреза глаз, формы век. Фото © shutterstock

При появлении первых возрастных изменений пациенты, в частности женщины в возрасте от 40 лет, записываются на блефаропластику. Во время этой операции врач проводит корректировку зоны вокруг глаз. Кожа вокруг глаз растягивается и теряет тургор уже после 35 лет, как следствие — нависают веки. Это придаёт грусти взгляду и прибавляет возраста. Блефаропластика существенно омолаживает лицо: изменяется орбитальная зона, глаза выглядят моложе и свежее за счёт того, что "радостно распахнуты".

Подтяжка лица и шеи

Подтяжка лица и шеи затрагивает не только кожный слой, но и мышечный, что позволяет лицу стать моложе, свежее, делает его более упругим. Фото © Shutterstock

Подтяжка кожи лица и шеи — вторая по популярности среди пластических операций, направленных на борьбу с возрастными изменениями. Как правило, на неё записываются пациенты в возрасте от 45 до 70 лет. Интересно, что подтяжка затрагивает и мышечный слой, как итог — лицо становится молодым и свежим и явно более упругим. Очень часто подтяжку лица делают одновременно с блефаропластикой — это позволят добиться максимального эффекта в борьбе с возрастными изменениями.

Эндоскопическая подтяжка лба

Эндоскопическая подтяжка лба — популярная операция среди людей, столкнувшихся в возрастными изменениями. Она позволяет омолодить лицо и сделать взгляд более приветливым. Фото © Shutterstock

Ещё одна популярная операция, которую делают те, "кому за...". С возрастом брови падают, нависая над веками, и их приходится подтягивать, иначе взгляд сделает из вас либо грустного Пьеро, либо злого Дуремара. Операцию проводят эндоскопическим аппаратом: кожа от скальпа отслаивается и подтягивается кверху при помощи маленькой камеры и ретрактора. Брови возвращаются на место, становясь снова "игривыми, удивлённо приподнятыми". Взгляд становится приветливее, лицо — моложе.

Операции по изменению формы носа и ушей

Иногда люди с самого детства мечтают изменить форму носа или ушей, чтобы не стесняться "не такого" внешнего вида и избавиться от комплексов. Фото © Shutterstock