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9 сентября, 12:08

Три пластические операции, после которых даже старуха превратится в девочку

Международный день красоты 9 сентября — чем не повод поговорить об улучшайзинге? Не всегда получается добиться фигуры мечты изнурительными тренировками, например. И тут на помощь приходит хирургия.

Пластические операции бывают двух типов: одни направлены на коррекцию возрастных изменений, другие — на улучшение эстетического вида и избавление от врождённых несовершенств. Как с помощью хирургического вмешательства скостить несколько, а то и несколько десятков лет, объяснил пластический, челюстно-лицевой хирург Амжад аль-Юсеф.

Какие пластические операции самые популярные

Блефаропластика

Блефаропластика — это операция по изменению разреза глаз, формы век. Фото © shutterstock

Блефаропластика — это операция по изменению разреза глаз, формы век. Фото © shutterstock

При появлении первых возрастных изменений пациенты, в частности женщины в возрасте от 40 лет, записываются на блефаропластику. Во время этой операции врач проводит корректировку зоны вокруг глаз. Кожа вокруг глаз растягивается и теряет тургор уже после 35 лет, как следствие — нависают веки. Это придаёт грусти взгляду и прибавляет возраста. Блефаропластика существенно омолаживает лицо: изменяется орбитальная зона, глаза выглядят моложе и свежее за счёт того, что "радостно распахнуты".

Подтяжка лица и шеи

Подтяжка лица и шеи затрагивает не только кожный слой, но и мышечный, что позволяет лицу стать моложе, свежее, делает его более упругим. Фото © Shutterstock

Подтяжка лица и шеи затрагивает не только кожный слой, но и мышечный, что позволяет лицу стать моложе, свежее, делает его более упругим. Фото © Shutterstock

Подтяжка кожи лица и шеи — вторая по популярности среди пластических операций, направленных на борьбу с возрастными изменениями. Как правило, на неё записываются пациенты в возрасте от 45 до 70 лет. Интересно, что подтяжка затрагивает и мышечный слой, как итог — лицо становится молодым и свежим и явно более упругим. Очень часто подтяжку лица делают одновременно с блефаропластикой — это позволят добиться максимального эффекта в борьбе с возрастными изменениями.

Эндоскопическая подтяжка лба

Эндоскопическая подтяжка лба — популярная операция среди людей, столкнувшихся в возрастными изменениями. Она позволяет омолодить лицо и сделать взгляд более приветливым. Фото © Shutterstock

Эндоскопическая подтяжка лба — популярная операция среди людей, столкнувшихся в возрастными изменениями. Она позволяет омолодить лицо и сделать взгляд более приветливым. Фото © Shutterstock

Ещё одна популярная операция, которую делают те, "кому за...". С возрастом брови падают, нависая над веками, и их приходится подтягивать, иначе взгляд сделает из вас либо грустного Пьеро, либо злого Дуремара. Операцию проводят эндоскопическим аппаратом: кожа от скальпа отслаивается и подтягивается кверху при помощи маленькой камеры и ретрактора. Брови возвращаются на место, становясь снова "игривыми, удивлённо приподнятыми". Взгляд становится приветливее, лицо — моложе.

Операции по изменению формы носа и ушей

Иногда люди с самого детства мечтают изменить форму носа или ушей, чтобы не стесняться "не такого" внешнего вида и избавиться от комплексов. Фото © Shutterstock

Иногда люди с самого детства мечтают изменить форму носа или ушей, чтобы не стесняться "не такого" внешнего вида и избавиться от комплексов. Фото © Shutterstock

Изменение врождённых несовершенств — второй тип пластических операций. Как правило, на такие вмешательства решаются пациенты молодые — в возрасте от 18 до 25 лет, но везде бывают исключения. Одни из наиболее востребованных процедур — ринопластика (изменение формы носа) и отопластика (исправление лопоухости, изменение формы/рисунка ушных раковин). Такие операции помогают людям избавиться от комплексов, отмечает kp.ru.

Лепс потратил на пластику полмиллиона рублей, но выглядеть лучше не стал

Лепс потратил на пластику полмиллиона рублей, но выглядеть лучше не стал

Обложка ©

Shutterstock

Марта Белова
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