Жена депутата Рады вывезла с Украины полмиллиона долларов

Украинские правоохранители подозревают в незаконном обогащении одного из депутатов Верховной рады, жена которого с момента объявления военного положения в стране вывезла за границу более полумиллиона долларов. Об этом сообщает Нацагентство по предотвращению коррупции. Имя нардепа не уточняется.

"НАПК выявило признаки незаконного обогащения в отношении народного депутата, жена которого вывезла во время войны за границу более 500 тысяч долларов США и 97 тысяч евро. По официальному курсу Нацбанка Украины — это более 17 миллионов 845 тысяч гривен. Прокуратура открыла соответствующее уголовное производство", — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, за 2020 год депутат вместе с женой задекларировал 335 тысяч гривен, 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро, информацию об этом Нацагенство передало в Генпрокуратуру. Супругам грозит уголовная ответственность за незаконное обогащение, а также заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.