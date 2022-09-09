В России могут появиться "гипоаллергенные" стада коров

Учёные из Кубанского государственного аграрного университета создали метод, который позволит быстро и дёшево находить аллергены в молоке. Благодаря этому станет возможным создать стада коров с гипоаллергенным молоком, пишет "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

Как рассказали исследователи, аллергия на молоко, как правило, связана с непереносимостью белка казеина. Однако он существует в вариантах А1 и А2. Последний не вызывает аллергию. На наличие того или иного варианта казеина в молоке влияет геном коровы. Благодаря разработанному учёными тесту можно будет не более чем за час определить, какой именно казеин содержится в молоке коровы.

"Для получения точных результатов достаточно небольшого количества генетического материала: наш метод позволит даже по одной молекуле ДНК в пробе показать, что в молоке этой коровы будет содержаться опасный А1-вариант казеина. На полный анализ пробы требуется всего 20–60 минут", — объяснила научный сотрудник КубГАУ, автор разработки инновационного метода тестирования бета-казеина Валерия Князева.

Цель такого экспресс-тестирования — создание целого стада коров, которые будут давать гипоаллергенное молоко. Как отметили специалисты, в числе преимуществ нового метода — строгие требования к стерильности лаборатории, автоматическая регистрация и интерпретация полученных результатов, а также полное отсутствие ложноположительных результатов.