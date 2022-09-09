Петербургский НИИ имени Смородинцева разработает назальную вакцину от ковида
Директор НИИ гриппа Лиознов рассказал о разработке назальной вакцины от коронавируса
В НИИ имени А.А. Смородинцева разрабатывают назальную вакцину, которая поможет в борьбе с коронавирусом. Как рассказал директор института Дмитрий Лиознов в эфире телеканала "Санкт-Петербург", препарат выведен в рамки клинических исследований, идёт набор добровольцев.
Эксперт уточнил, что спрей вводится в нос двукратно с интервалом в три недели. Препарат создан на основе гриппа и содержит Н-антиген вируса. По его словам, лекарство может защищать и от вируса гриппа А, однако сейчас рассматривается эффект исключительно к коронавирусу.
"В будущем мы будем её доводить, чтобы она работала в отношении коронавируса, гриппа вируса А и гриппа вируса В", — заявил Дмитрий Лиознов.
Ранее Лайф писал, что центр имени Гамалеи получил разрешение от Минздрава на проведение первой и второй фаз клинических исследований назальной вакцины против ковида на основе вирусоподобных частиц (VLP). Лекарственная форма и дозировка препарата: эмульсия для интраназального введения, 80 мкг (0,5 мл/доза); 120 мкг (0,5 мл/доза), указывается там.
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