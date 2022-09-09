Петербургский НИИ имени Смородинцева разработает назальную вакцину от ковида

В НИИ имени А.А. Смородинцева разрабатывают назальную вакцину, которая поможет в борьбе с коронавирусом. Как рассказал директор института Дмитрий Лиознов в эфире телеканала "Санкт-Петербург", препарат выведен в рамки клинических исследований, идёт набор добровольцев.

Эксперт уточнил, что спрей вводится в нос двукратно с интервалом в три недели. Препарат создан на основе гриппа и содержит Н-антиген вируса. По его словам, лекарство может защищать и от вируса гриппа А, однако сейчас рассматривается эффект исключительно к коронавирусу.

"В будущем мы будем её доводить, чтобы она работала в отношении коронавируса, гриппа вируса А и гриппа вируса В", — заявил Дмитрий Лиознов.