Устрашающую колонну российских РСЗО "Ураган" сняли на видео по пути в Харьковскую область

Министерство обороны России усиливает группировку на Харьковском направлении, туда перебрасываются реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" и боевые машины пехоты. Видео с колонной военной техники на пути в область опубликовало оборонное ведомство.

Видео © Минобороны РФ

Судя по кадрам, в состав устрашающей колонны входят армейские грузовики КамАЗ, тягачи с боевыми машинами пехоты БМП-2, боевые и транспортно-заряжающие машины реактивных систем залпового огня "Ураган" калибра 220 мм.