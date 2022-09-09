Устрашающую колонну российских РСЗО "Ураган" сняли на видео по пути в Харьковскую область
Минобороны РФ показало видео с переброской РСЗО "Ураган" на Харьковское направление
Министерство обороны России усиливает группировку на Харьковском направлении, туда перебрасываются реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" и боевые машины пехоты. Видео с колонной военной техники на пути в область опубликовало оборонное ведомство.
Видео © Минобороны РФ
Судя по кадрам, в состав устрашающей колонны входят армейские грузовики КамАЗ, тягачи с боевыми машинами пехоты БМП-2, боевые и транспортно-заряжающие машины реактивных систем залпового огня "Ураган" калибра 220 мм.
Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, этот населённый пункт Харьковской области остаётся под контролем российских военных. Тем не менее накануне вечером в Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России.