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Опубликовано 9 сентября 2022, 15:20
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Устрашающую колонну российских РСЗО "Ураган" сняли на видео по пути в Харьковскую область

Минобороны РФ показало видео с переброской РСЗО "Ураган" на Харьковское направление

Министерство обороны России усиливает группировку на Харьковском направлении, туда перебрасываются реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" и боевые машины пехоты. Видео с колонной военной техники на пути в область опубликовало оборонное ведомство.

Видео © Минобороны РФ

Судя по кадрам, в состав устрашающей колонны входят армейские грузовики КамАЗ, тягачи с боевыми машинами пехоты БМП-2, боевые и транспортно-заряжающие машины реактивных систем залпового огня "Ураган" калибра 220 мм.

Минобороны показало видео переброски российских войск на Харьковское направление
Минобороны показало видео переброски российских войск на Харьковское направление

Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, этот населённый пункт Харьковской области остаётся под контролем российских военных. Тем не менее накануне вечером в Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России.

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Андрей Бражников
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