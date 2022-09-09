ВЦИОМ: Путину доверяет более 80% россиян

Большая часть россиян одобряет деятельность президента страны Владимира Путина и поддерживают его действия, сообщил ВЦИОМ, опубликовав результаты свежих исследований, проводившихся с 29 августа по 4 сентября этого года.

По данным экспертов, 76,8% российских граждан одобряют деятельность президента. Своё прямое доверие к нему выразили 80,3% опрошенных. К работе премьер-министра одобрительно относятся 51,5% респондентов, а правительства — 50,7%.

Председатель правительства Михаил Мишустин вызывает доверие у 61,5% граждан, лидер КПРФ Геннадий Зюганов — 30,8%, глава "Справедливой России" Сергей Миронов — 29,9%, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий — 16,5%, глава "Новых людей" Алексей Нечаев — 10,1%. Из партий больше всего соотечественники поддерживают "Единую Россию" — 39,4%, далее по списку КПРФ — 10,3%, ЛДПР — 8,3%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 6,2%, "Новые люди" — 4,2%.