На Алтае угонщик КамАЗа с гречкой рассыпал по дороге груз и случайно спалил машину
Грузовик, угнанный на Алтае с местной фермы. Фото © ГУ МВД России по Алтайскому краю
В Алтайском крае мужчина угнал гружённый гречкой КамАЗ, но не справился с управлением, рассыпал крупу по дороге и случайно сжёг машину. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону и показали фото полностью выгоревшего грузовика.
Угонщик признался, что хотел уехать в село Новотырышкино к знакомым, поэтому искал машину. Сначала ему приглянулись автомобили отчима и соседа, но завести их он не смог. Тогда мужчина воспользовался КамАЗом, который, по его словам, стоял открытым на территории фермы.
"Так как опыта управления подобным транспортным средством у злоумышленника не было, он случайно нажал на рычаг, кузов поднялся вверх, машину на ходу стащило на обочину, гречка высыпалась, автомобиль заглох", — пояснили в полиции.
Мужчина не стал отчаиваться и попытался вновь завести грузовик, но тот внезапно загорелся. Тогда он бросился бежать, очевидцы вызвали пожарных и правоохранителей, последние и задержали вора. Известно, что нарушитель уже был судим за управление транспортом в состоянии опьянения.
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