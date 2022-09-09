На Алтае угонщик КамАЗа с гречкой рассыпал по дороге груз и случайно спалил машину

В Алтайском крае мужчина угнал гружённый гречкой КамАЗ, но не справился с управлением, рассыпал крупу по дороге и случайно сжёг машину. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону и показали фото полностью выгоревшего грузовика.

Угонщик признался, что хотел уехать в село Новотырышкино к знакомым, поэтому искал машину. Сначала ему приглянулись автомобили отчима и соседа, но завести их он не смог. Тогда мужчина воспользовался КамАЗом, который, по его словам, стоял открытым на территории фермы.

"Так как опыта управления подобным транспортным средством у злоумышленника не было, он случайно нажал на рычаг, кузов поднялся вверх, машину на ходу стащило на обочину, гречка высыпалась, автомобиль заглох", — пояснили в полиции.

Мужчина не стал отчаиваться и попытался вновь завести грузовик, но тот внезапно загорелся. Тогда он бросился бежать, очевидцы вызвали пожарных и правоохранителей, последние и задержали вора. Известно, что нарушитель уже был судим за управление транспортом в состоянии опьянения.