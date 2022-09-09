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9 сентября, 15:51

В Херсонской области начали прививать и чипировать бездомных собак

<p>Фото © telegram / <a href="https://t.me/VGA_Kherson/3210" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Херсонской области</a></p>

Фото © telegram / Администрация Херсонской области

В Херсоне сотрудники приюта ГКП "Гарантия" активно взялись за помощь бездомным животным, пишет администрация области. За прошлую неделю они выловили, стерилизовали, привили и чипировали порядка 30 собак. После реабилитации часть животных выпускают из питомника, а для некоторых находят новый дом.

"Сейчас город работает над утверждением финансового плана, который позволит приюту покрывать текущие расходы и расширить свою деятельность. На данный момент удалось организовать поставки лекарств для животных из Крыма", — рассказали в областной администрации.

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Ранее стало известно, что в России могут запретить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках уже этой осенью. Питомцы содержатся в магазинах без выгула, свежего воздуха, нормального питания и ветеринарной помощи. Подобные условия зачастую приводят к болезням и инвалидности.

Анатолий Симоненко

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