В Херсонской области начали прививать и чипировать бездомных собак

В Херсоне сотрудники приюта ГКП "Гарантия" активно взялись за помощь бездомным животным, пишет администрация области. За прошлую неделю они выловили, стерилизовали, привили и чипировали порядка 30 собак. После реабилитации часть животных выпускают из питомника, а для некоторых находят новый дом.

"Сейчас город работает над утверждением финансового плана, который позволит приюту покрывать текущие расходы и расширить свою деятельность. На данный момент удалось организовать поставки лекарств для животных из Крыма", — рассказали в областной администрации.