На учениях "Восток-2022" отработали коалиционное отражение агрессии против России

В ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" ВС РФ отработали применение коалиционной группировки войск для отражения агрессии противника. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений.

По его словам, отработка проводилась в два этапа: на первом обучаемые ставили стратегические задачи, а на втором практиковали управление войсками при отражении агрессии против РФ, а также восстановление территориальной целостности государства.

Также на учениях "Восток" было разработано условное государственно-территориальное деление и предусмотрено образование условных коалиций в составе противоборствующих сторон, уточнил Фомин. В частности, военные отработали тактику управления войсками при отражении воздушных ударов, совместном огневом поражении и высадке тактических воздушных десантов.