Стартовал приём заявок на премию Russian Creative Awards

Стартовал приём заявок на соискание высшей награды для творческого и креативного сообщества Russian Creative Awards. Уже во второй раз премия определит самые яркие проекты и выявит профессионалов креативной отрасли России по таким номинациям, как "Человек года", "Событие года", "Культурный код", "Креативный регион" и другие. Подать заявку можно на сайте rc-awards.ru до 16 октября. Торжественная церемония награждения пройдёт в Москве 1 декабря.

"Russian Creative Awards — высшая точка признания профессионализма и качества в сфере креативных индустрий. Это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии и их представителей всех уровней. Важной особенностью премии также является эффективный механизм отбора лучших проектов и представителей отрасли. Нельзя не отметить и торжественную церемонию награждения, отличающуюся оригинальностью творческой концепции и масштабом постановки мирового уровня", — комментирует директор Роскультцентра и "Российской креативной недели" Марина Абрамова.

Новшеством премии 2022 года станет то, что теперь номинировать проект может каждый. То есть не только творческие объединения, профессиональные гильдии и организации, но и физические лица. Победители Russian Creative Awards станут обладателями награды в форме семечки, спроектированной командой Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица и символизирующей собой метавселенную и креативность.