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10 сентября, 21:25

Раскрыты сроки регистрации антиковидной вакцины из вирусоподобных частиц

Центр Гамалеи: Вакцину от ковида на базе VLP могут зарегистрировать в 2023 году

В России в январе-феврале 2023 года может начаться регистрация новой отечественной вакцины от ковида. Она разработана на основе вирусоподобных частиц (VLP), предполагает ввод в организм через инъекцию. Об этом рассказал Фёдор Лисицын, старший научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии центра имени Н.Ф. Гамалеи.

Он пояснил, что сейчас вакцина проходит расширенные испытания. Эта работа идёт по стандартной процедуре и продлится примерно год.

"Я предполагаю, что к концу этого года будут те или иные отчёты об этих испытаниях и в январе-феврале следующего года начнётся процедура регистрации", — приводит слова учёного ТАСС.

Центр Гамалеи испытает назальную вакцину от ковида на основе вирусоподобных частиц

Центр Гамалеи испытает назальную вакцину от ковида на основе вирусоподобных частиц

Как рассказывал Лайф, Минздрав одобрил испытания этой вакцины от ковида в феврале 2022 года. Тогда сообщалось, что в исследовании первой и второй фазы примут участие более 600 добровольцев в возрасте 18–55 лет "для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата".

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Андрей Григорьев

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