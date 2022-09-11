Раскрыты сроки регистрации антиковидной вакцины из вирусоподобных частиц

В России в январе-феврале 2023 года может начаться регистрация новой отечественной вакцины от ковида. Она разработана на основе вирусоподобных частиц (VLP), предполагает ввод в организм через инъекцию. Об этом рассказал Фёдор Лисицын, старший научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии центра имени Н.Ф. Гамалеи.

Он пояснил, что сейчас вакцина проходит расширенные испытания. Эта работа идёт по стандартной процедуре и продлится примерно год.

"Я предполагаю, что к концу этого года будут те или иные отчёты об этих испытаниях и в январе-феврале следующего года начнётся процедура регистрации", — приводит слова учёного ТАСС.