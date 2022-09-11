Раскрыты сроки регистрации антиковидной вакцины из вирусоподобных частиц
Центр Гамалеи: Вакцину от ковида на базе VLP могут зарегистрировать в 2023 году
В России в январе-феврале 2023 года может начаться регистрация новой отечественной вакцины от ковида. Она разработана на основе вирусоподобных частиц (VLP), предполагает ввод в организм через инъекцию. Об этом рассказал Фёдор Лисицын, старший научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии центра имени Н.Ф. Гамалеи.
Он пояснил, что сейчас вакцина проходит расширенные испытания. Эта работа идёт по стандартной процедуре и продлится примерно год.
"Я предполагаю, что к концу этого года будут те или иные отчёты об этих испытаниях и в январе-феврале следующего года начнётся процедура регистрации", — приводит слова учёного ТАСС.
Как рассказывал Лайф, Минздрав одобрил испытания этой вакцины от ковида в феврале 2022 года. Тогда сообщалось, что в исследовании первой и второй фазы примут участие более 600 добровольцев в возрасте 18–55 лет "для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата".
Агентство "Москва" / Софья Сандурская