Вооружённые силы Украины не захватывали аэропорт Донецка. Ситуация там сейчас спокойная. Об этом заявил командир батальона "Спарта" Артём Жога, известный под позывным Колыма.

Командир "Спарты" выступил с заявлением у донецкого аэропорта. Видео © Telegram / Денис Пушилин

"Уважаемые друзья, сограждане, жители Донецкой Народной Республики. Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ заняла аэропорт. Это неправда... Аэропорт наш был, есть и будет", — сказал Жога.

Видео с его заявлением опубликовал в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. Это стало комментарием к сообщениям на украинских ресурсах о том, что ВСУ якобы дошли до аэропорта Донецка.

Артём Жога, стоя перед бывшим зданием аэропорта, обратил внимание, что он даже без бронежилета, потому что "это не передний край", бои идут далеко впереди. Командиру пришлось специально выехать с передовых позиций, чтобы опровергнуть фейк.