В ЛНР опровергли сообщения о входе ВСУ в республику
Мирошник: Вся территория ЛНР по-прежнему находится под контролем союзных сил
На данный момент вся территория Луганской Народной Республики продолжает находиться под контролем союзных сил. С соответствующим заявлением выступил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Панику пытается сеять Украина. Сейчас у меня был сеанс связи с Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Сватово — это всё северные территории ЛНР", — написал он в телеграм-канале.
Вместе с тем глава представительства ЛНР в РФ заверил, что в украинских СМИ и телеграм-каналах сейчас разгоняются слухи о том, что украинские войска якобы зашли на территорию республики. На самом же деле ситуация в регионе сейчас "спокойная и стабильная". Также Мирошник назвал ложью сообщения об обстреле Лисичанска, отметив, что это доносится эхо из района Северска и других территорий, где боевые действия идут уже как два месяца.
Ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР. В ведомстве отметили, что это было сделано "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY