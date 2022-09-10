"Панику пытается сеять Украина. Сейчас у меня был сеанс связи с Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Сватово — это всё северные территории ЛНР", — написал он в телеграм-канале.

Вместе с тем глава представительства ЛНР в РФ заверил, что в украинских СМИ и телеграм-каналах сейчас разгоняются слухи о том, что украинские войска якобы зашли на территорию республики. На самом же деле ситуация в регионе сейчас "спокойная и стабильная". Также Мирошник назвал ложью сообщения об обстреле Лисичанска, отметив, что это доносится эхо из района Северска и других территорий, где боевые действия идут уже как два месяца.