Петербуржец с ребёнком на руках выскочил на середину дороги прямо под колёса иномарки

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил мужчину с ребёнком, который перебегал дорогу в неположенном месте. Как сообщил Лайфу источник, в результате происшествия отец трёхлетнего мальчика не пострадал, а вот малыша увезли в больницу.

Момент аварии с перебегавшем дорогу мужчиной с ребёнком на руках. Видео © LIFE

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 9 сентября, около девяти утра на Таврической улице в центре Северной столицы. На кадрах видно, как 37-летний петербуржец перебегает с сыном на руках дорогу в неположенном месте. В этот момент в них влетает белый Volkswagen Polo, за рулём которого сидел 25-летний молодой человек.

В настоящее время по факту ДТП правоохранители проводят проверку. О виновных говорить пока преждевременно.