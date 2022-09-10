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10 сентября, 18:04

Петербуржец с ребёнком на руках выскочил на середину дороги прямо под колёса иномарки

Машина сбила отца с трёхлетним сыном на руках в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил мужчину с ребёнком, который перебегал дорогу в неположенном месте. Как сообщил Лайфу источник, в результате происшествия отец трёхлетнего мальчика не пострадал, а вот малыша увезли в больницу.

Момент аварии с перебегавшем дорогу мужчиной с ребёнком на руках. Видео © LIFE

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 9 сентября, около девяти утра на Таврической улице в центре Северной столицы. На кадрах видно, как 37-летний петербуржец перебегает с сыном на руках дорогу в неположенном месте. В этот момент в них влетает белый Volkswagen Polo, за рулём которого сидел 25-летний молодой человек.

В настоящее время по факту ДТП правоохранители проводят проверку. О виновных говорить пока преждевременно.

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Ранее Лайф сообщал, что под Тамбовом иномарка сбила бабушку и внучку на пешеходном переходе. Машина двигалась довольно быстро, поэтому в момент наезда люди отлетели от удара на несколько метров.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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