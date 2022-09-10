"Не могу оставаться в стороне": Жители Подмосковья рассказали, почему важно идти голосовать

В Подмосковье проходят выборы депутата в Мособлдуму по Воскресенскому одномандатному округу и муниципальные выборы парламентариев в Советы депутатов в городских округах Ступино, Павловский Посад, Клин, Наро-Фоминск, Шаховская, а также в Рузском городском округе. Корреспонденты телеканала "360" поговорили с жителями Московской области, чтобы узнать, почему они идут голосовать.

"Участие в выборах — это мой гражданский долг. Мы выбираем людей, которым можем доверить своё будущее, поэтому я, как человек с активной гражданской позицией, не могу оставаться в стороне", — отметила исполняющая обязанности директора Центральной муниципальной библиотеки Краснознаменска Екатерина Полиэктова в разговоре с журналистами.

В свою очередь, глава холдинговой компании "Элинар", председатель Общественной палаты Наро-Фоминского округа Игорь Куимов отметил, что городские выборы являются самыми важными. По его словам, здесь избиратели знают кандидатов в лицо, поэтому совершить ошибку очень трудно. А вот заместитель директора лицея № 1 имени Титова в Краснознаменске Ольга Орлова воспринимает участие в голосовании как выражение неравнодушия к развитию родного города.

Ранее Лайф сообщал, что явка избирателей на выборы глав регионов в 11 субъектах составила от 10 до почти 37%. А самые большие показатели зафиксированы в Тамбовской и Саратовской областях.