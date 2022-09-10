Самую высокую явку на выборы губернаторов отметили в Тамбовской и Саратовской областях

Явка избирателей на выборы глав регионов в 11 субъектах в настоящее время составила от 10 до почти 37%. А самые большие показатели зафиксированы в Тамбовской и Саратовской областях. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ в телеграм-канале.

Так, по состоянию на 15:00 мск 10 сентября явка на выборы высших должностных лиц в Республике Карелия составила 14,39%, в Удмуртской Республике — 20,72%, Владимирской области —15,81%, Калининградской области — 15,26%, Кировской области — 11,51%, Новгородской области — 16,41%. В Рязанской области этот показатель зафиксирован на отметке 25,59%, в Саратовской — 30,47%, Тамбовской — 36,60%, Томской — 10,38%, а в Ярославской области —11,09%.