Наблюдатели на выборах не выявили крупных нарушений, но заявили о новых особенностях

Наблюдатели на избирательных участках сообщили об отсутствии крупных нарушений во второй день голосования на выборах в России, однако рассказали об особенностях с использованием новых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам руководителя мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Романа Коломойцева, в Москве тестируется электронный список избирателей и система может временно зависать из-за наплыва людей.

"В пиковое время, когда идёт большой наплыв, наблюдается зависание системы, то есть не сразу избиратели могут проголосовать, надо ждать, пока система грузится. Но это не нарушение, это особенность", — отметил он.

Также есть сообщения об определённых пиковых всплесках при дистанционном электронном голосовании, однако необходимо разбираться, почему в данное время наблюдаются такие явления. Коломойцев заметил, что, вероятно, они связаны с временными рамками.

При этом наблюдатель рассказал о поступающих сообщениях о нарушениях, но они не носят характер злостных или больших. В целом же на участках голосование проходит в спокойной обстановке, проблемы устраняются и сам процесс не прерывается, добавила директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алёна Булгакова.

"На карту сообщений НОМ поступило на текущий момент 13 398 информационных сообщений. Также мы фиксируем 16 фейковых сообщений, в 17 случаях у нас проблема решена при корректных действиях общественных наблюдателей на избирательных участках по недопущению нарушений избирательного законодательства", — заметила она.

В двух случаях было нарушение избирательного законодательства из-за незаконной агитации, эти проблемы уже устранены, добавила Булгакова.

А вот на УИК 2227 в Краснодарском крае продолжаются провокационные действия со стороны представителей одной из политических партий. Со слов наблюдателя, кандидат пришёл на участок и механически сам оторвал пломбу на опечатанном сейфе, рассказала директор НОМ. На место прибыла полиция и составила акт, после чего сейф вновь опечатали.