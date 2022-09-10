Назван российский регион, столкнувшийся с небывалым количеством фейков о выборах

Удмуртская Республика столкнулась с небывалым количеством фейков на проходящих выборах. Данную ситуацию прокомментировал руководитель регионального штаба по общественному наблюдению за голосованием Степан Чирков.

Степан Чирков прокомментировал ситуацию с фейками в Удмуртии. Видео © Telegram / Общественная палата РФ

"Создаётся впечатление, что потоком жалоб и недостоверной информации авторы фейков пытаются помешать спокойной и планомерной работе избирательных комиссий", — сказал он в ходе заседания в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Тем не менее инциденты с распространением недостоверной информацией никак не влияют на избирательные процессы, подчеркнул Чирков. По его словам, на данный момент наблюдатели успешно справляются с информационными провокациями.

Ранее Лайф писал, что ОП РФ запустила платформу для общественного наблюдения за выборами. Там пользователи смогут получить доступ к информации о своём избирательном участке или оставить сообщение о нарушении.