Назван российский регион, столкнувшийся с небывалым количеством фейков о выборах
Удмуртия столкнулась с небывалым количеством фейков во время выборов
Удмуртская Республика столкнулась с небывалым количеством фейков на проходящих выборах. Данную ситуацию прокомментировал руководитель регионального штаба по общественному наблюдению за голосованием Степан Чирков.
Степан Чирков прокомментировал ситуацию с фейками в Удмуртии. Видео © Telegram / Общественная палата РФ
"Создаётся впечатление, что потоком жалоб и недостоверной информации авторы фейков пытаются помешать спокойной и планомерной работе избирательных комиссий", — сказал он в ходе заседания в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
Тем не менее инциденты с распространением недостоверной информацией никак не влияют на избирательные процессы, подчеркнул Чирков. По его словам, на данный момент наблюдатели успешно справляются с информационными провокациями.
Ранее Лайф писал, что ОП РФ запустила платформу для общественного наблюдения за выборами. Там пользователи смогут получить доступ к информации о своём избирательном участке или оставить сообщение о нарушении.
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
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