НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 13:26

Назван российский регион, столкнувшийся с небывалым количеством фейков о выборах

Удмуртия столкнулась с небывалым количеством фейков во время выборов

Удмуртская Республика столкнулась с небывалым количеством фейков на проходящих выборах. Данную ситуацию прокомментировал руководитель регионального штаба по общественному наблюдению за голосованием Степан Чирков.

Степан Чирков прокомментировал ситуацию с фейками в Удмуртии. Видео © Telegram / Общественная палата РФ

"Создаётся впечатление, что потоком жалоб и недостоверной информации авторы фейков пытаются помешать спокойной и планомерной работе избирательных комиссий", — сказал он в ходе заседания в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Тем не менее инциденты с распространением недостоверной информацией никак не влияют на избирательные процессы, подчеркнул Чирков. По его словам, на данный момент наблюдатели успешно справляются с информационными провокациями.

Независимые наблюдатели получили более 9 тысяч сообщений о ходе голосования в регионах

Независимые наблюдатели получили более 9 тысяч сообщений о ходе голосования в регионах

Ранее Лайф писал, что ОП РФ запустила платформу для общественного наблюдения за выборами. Там пользователи смогут получить доступ к информации о своём избирательном участке или оставить сообщение о нарушении.

Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

Обложка ©

Getty Images / Igor Russak / SOPA Images / LightRocket

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров