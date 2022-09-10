В Изюме зафиксировали много разрушений из-за постоянных обстрелов ВСУ
Глава Изюмского района Соколов сообщил о больших разрушениях из-за обстрелов ВСУ
На протяжении последних двух недель город Изюм Харьковской области подвергается постоянным обстрелам со стороны украинских силовиков, в результате чего в нём много разрушений. Об этом сообщил глава администрации Изюмского района Владислав Соколов в беседе с РИА "Новости".
"Обстановка тяжёлая, последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ иностранными боеприпасами HIMARS, "тремя семёрками", — сказал он.
Сейчас город находится в тяжёлом состоянии, добавил Соколов. Из-за обстрелов там большое количество разрушений и пострадавших.
Ранее сообщалось, что ветеран ВОВ и один житель Изюма погибли после обстрела со стороны ВСУ. В результате атаки ВСУ ещё двое мирных граждан получили различные ранения, добавили в администрации региона.
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