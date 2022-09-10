В Изюме зафиксировали много разрушений из-за постоянных обстрелов ВСУ

На протяжении последних двух недель город Изюм Харьковской области подвергается постоянным обстрелам со стороны украинских силовиков, в результате чего в нём много разрушений. Об этом сообщил глава администрации Изюмского района Владислав Соколов в беседе с РИА "Новости".

"Обстановка тяжёлая, последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ иностранными боеприпасами HIMARS, "тремя семёрками", — сказал он.

Сейчас город находится в тяжёлом состоянии, добавил Соколов. Из-за обстрелов там большое количество разрушений и пострадавших.