МГЕР и "Волонтёрская рота" растянули в Мариуполе самую большую в мире георгиевскую ленту

Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской роты боевого братства" растянули в Мариуполе самую большую в мире георгиевскую ленту. Её размер составил 2100 квадратных метров, сообщает пресс-служба политсилы.

Акция прошла около памятника воинам-освободителям и приурочена ко Дню освобождения Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков — 10 сентября 1943 года советские солдаты прорвали оборону гитлеровцев с нескольких сторон, в том числе с моря.

"Наша святая обязанность и долг — чтить память предков, заботиться о людях, которые подарили нам всем мирное небо над головой. К каждому ветерану мы приехали не с пустыми руками: привезли подарки и необходимые продукты", — отметил председатель МГЕР Антон Демидов.