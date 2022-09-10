МГЕР и "Волонтёрская рота" растянули в Мариуполе самую большую в мире георгиевскую ленту
Полотно площадью более двух тысяч квадратных метров растянули на площади Ленинского комсомола. Обложка © Сайт "Единой России"
Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской роты боевого братства" растянули в Мариуполе самую большую в мире георгиевскую ленту. Её размер составил 2100 квадратных метров, сообщает пресс-служба политсилы.
Акция прошла около памятника воинам-освободителям и приурочена ко Дню освобождения Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков — 10 сентября 1943 года советские солдаты прорвали оборону гитлеровцев с нескольких сторон, в том числе с моря.
"Наша святая обязанность и долг — чтить память предков, заботиться о людях, которые подарили нам всем мирное небо над головой. К каждому ветерану мы приехали не с пустыми руками: привезли подарки и необходимые продукты", — отметил председатель МГЕР Антон Демидов.
А накануне стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин вручил первым семьям ключи от квартир в новых домах в Мариуполе. Здания сданы уже с внутренней отделкой, интерьеры выполнены в светлых тонах. Возле домов — игровые спортивные площадки с прогулочными аллеями и клумбами.