Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об истинных целях специальной военной операции (СВО), которую Россия проводит на Украине. Он отметил, что Москва борется не только за освобождение мирных граждан, но и за собственное будущее.

"И ещё раз о Донбассе и наших истинных целях в проведении СВО. <...> Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости", — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

Вместе с тем он напомнил о том, что у границ нашей страны долгое время "гарцевали" натовские силы, а в Донбассе истреблялось русскоязычное население. При этом киевские власти постоянно угрожали захватить Крым, а Запад под шумок хотел навязать РФ ЛГБТ-ценности. Российская сторона, как подчеркнул Кадыров, не собиралась просто так "сидеть и смотреть" на происходящее, именно поэтому и ответила Киеву и его западным кураторам началом СВО.