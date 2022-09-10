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Регион
Опубликовано 10 сентября 2022, 12:51
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Кадыров раскрыл истинные цели спецоперации на Украине

Кадыров назвал истинные цели спецоперации на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об истинных целях специальной военной операции (СВО), которую Россия проводит на Украине. Он отметил, что Москва борется не только за освобождение мирных граждан, но и за собственное будущее.

"И ещё раз о Донбассе и наших истинных целях в проведении СВО. <...> Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости", — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

Вместе с тем он напомнил о том, что у границ нашей страны долгое время "гарцевали" натовские силы, а в Донбассе истреблялось русскоязычное население. При этом киевские власти постоянно угрожали захватить Крым, а Запад под шумок хотел навязать РФ ЛГБТ-ценности. Российская сторона, как подчеркнул Кадыров, не собиралась просто так "сидеть и смотреть" на происходящее, именно поэтому и ответила Киеву и его западным кураторам началом СВО.

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Ранее Лайф сообщал, что Киев захотел добиться резолюции в ООН о "возмещении ущерба" из-за российской спецоперации. Как отметил министр юстиции Незалежной Денис Малюська, речь идёт о сумме в несколько сотен миллиардов долларов.

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Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова
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