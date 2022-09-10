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10 сентября, 12:38

ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Николаевской области

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей ВСУ в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские лётчики сбили Су-25 ВВС Украины в небе над Николаевской областью. Всё произошло в районе Константиновки, уточнил Игорь Конашенков.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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