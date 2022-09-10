ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Николаевской области
Российские военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей ВСУ в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф рассказывал, что российские лётчики сбили Су-25 ВВС Украины в небе над Николаевской областью. Всё произошло в районе Константиновки, уточнил Игорь Конашенков.
Кадр видео Минобороны РФ