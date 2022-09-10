ВС РФ уничтожили до 300 украинских военных под Балаклеей, Чугуевом и Рай-Александровкой
Российские военные уничтожили до 300 украинских военнослужащих в результате ударов в районах Балаклеи и Чугуева. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, поражён пункт управления 54-й мехбригады ВСУ в районе Рай-Александровки в ДНР. По словам Конашенкова, в результате уничтожено до трёхсот украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники.
Ранее Минобороны РФ показало видео переброски российских войск на Харьковское направление. На кадрах виднеется колонна с БТР-82А и грузовики с буксируемыми гаубицами Д-20. Также ведомство опубликовало видео с переброской РСЗО "Ураган" на Харьковское направление. Сообщалось и о переброске огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк".
Кадр видео Минобороны РФ