ВС РФ уничтожили до 300 украинских военных под Балаклеей, Чугуевом и Рай-Александровкой

Российские военные уничтожили до 300 украинских военнослужащих в результате ударов в районах Балаклеи и Чугуева. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.