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Регион
Опубликовано 10 сентября 2022, 12:30
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ВС РФ уничтожили до 300 украинских военных под Балаклеей, Чугуевом и Рай-Александровкой

Российские военные уничтожили до 300 украинских военнослужащих в результате ударов в районах Балаклеи и Чугуева. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, поражён пункт управления 54-й мехбригады ВСУ в районе Рай-Александровки в ДНР. По словам Конашенкова, в результате уничтожено до трёхсот украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники.

Российские войска в боях за Балаклею уничтожили группу украинского спецназа "Сокол"
Российские войска в боях за Балаклею уничтожили группу украинского спецназа "Сокол"

Ранее Минобороны РФ показало видео переброски российских войск на Харьковское направление. На кадрах виднеется колонна с БТР-82А и грузовики с буксируемыми гаубицами Д-20. Также ведомство опубликовало видео с переброской РСЗО "Ураган" на Харьковское направление. Сообщалось и о переброске огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк".

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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