Российские войска в боях за Балаклею уничтожили группу украинского спецназа "Сокол"
В боях за Балаклею Харьковской области Вооружённые силы России уничтожили группу украинского спецназа "Сокол". Об этом пишут военкоры издания "Русская весна" в своём телеграм-канале.
Па данным журналистов, ВСУ несут огромные потери, а волонтёры массово призывают сдавать кровь для военных, наступающих под Балаклеей.
Как уже сообщал Лайф, союзные силы перебрасывают подкрепление к Купянску и Изюму с помощью вертолётов Ми-26. По словам военкора Евгения Поддубного, вертушки доставляют в эти районы бронетехнику и личный состав, чтобы подальше "отбросить противника и не допустить дальнейших прорывов". А Минобороны показало видео переброски российских войск на Харьковское направление. На кадрах виднеется колонна с БТР-82А и грузовики с буксируемыми гаубицами Д-20. Также ведомство опубликовало видео с переброской РСЗО "Ураган" на Харьковское направление.
ТАСС / AP / Frank Augstein