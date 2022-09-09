Бойцы российского СОБРа совершили настоящий подвиг, удержав Балаклею Харьковской области ограниченными силами и нанеся ВСУ колоссальный урон. С соответствующим заявлением выступил советник председателя Правительства ДНР Ян Гагин.

"О Балаклее могу сказать только то, что можно действительно назвать подвигом удержание города силами меньше полной роты. Это российский СОБР... Это просто подвиг", — сказал Гагин РИА "Новости".

По его словам, ВСУ в Балаклее понесли "чудовищные потери" как в живой силе, так и в технике. Советник премьера ДНР полагает, что украинские военные сильно рискуют снова оказаться в "очень большом котле".