В США отметили прорыв в производстве российских истребителей Су-57

В России в рамках государственного контракта на производство многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 выпустили четыре самолёта. Обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс оценил темпы производства воздушного судна.

"В августе в российской программе Су-57 произошёл прорыв: было произведено четыре новых реактивных самолёта, что вселило некоторый оптимизм в будущее программы истребителей пятого поколения", — подчеркнул колумнист в публикации.

В рамках форума "Армия-2022" в августе гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что четыре истребителя построили в рамках контракта с Минобороны РФ на серийное производство Су-57.