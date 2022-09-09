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9 сентября, 19:03

В США отметили прорыв в производстве российских истребителей Су-57

Обозреватель 19FortyFive назвал прорывом производство новых российских истребителей Су-57

В России в рамках государственного контракта на производство многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 выпустили четыре самолёта. Обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс оценил темпы производства воздушного судна.

"В августе в российской программе Су-57 произошёл прорыв: было произведено четыре новых реактивных самолёта, что вселило некоторый оптимизм в будущее программы истребителей пятого поколения", — подчеркнул колумнист в публикации.

В рамках форума "Армия-2022" в августе гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что четыре истребителя построили в рамках контракта с Минобороны РФ на серийное производство Су-57.

Новые ракеты для Су-57 будут поражать даже "невидимые" цели

Новые ракеты для Су-57 будут поражать даже "невидимые" цели

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 блестяще показали себя в ходе военной спецоперации на Украине. По его словам, самолёт имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет.

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ТАСС / Марина Лысцева

Иван Косицын

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