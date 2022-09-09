В США отметили прорыв в производстве российских истребителей Су-57
Обозреватель 19FortyFive назвал прорывом производство новых российских истребителей Су-57
В России в рамках государственного контракта на производство многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 выпустили четыре самолёта. Обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс оценил темпы производства воздушного судна.
"В августе в российской программе Су-57 произошёл прорыв: было произведено четыре новых реактивных самолёта, что вселило некоторый оптимизм в будущее программы истребителей пятого поколения", — подчеркнул колумнист в публикации.
В рамках форума "Армия-2022" в августе гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что четыре истребителя построили в рамках контракта с Минобороны РФ на серийное производство Су-57.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 блестяще показали себя в ходе военной спецоперации на Украине. По его словам, самолёт имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет.
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ТАСС / Марина Лысцева