Нобоа догоняет лучших бомбардиров: "Сочи" победил "Динамо" и поднялся на четвёртое место в РПЛ
Стартовый матч девятого тура чемпионата России завершился победой "Сочи" над "Динамо"
"Сочи" на своём поле обыграл московское "Динамо" в стартовом матче девятого тура чемпионата России по футболу со счётом 2:1. Встреча прошла на олимпийском стадионе "Фишт". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.
Все голы были забиты ещё в первом тайме. Уже к 11-й минуте сочинцы дважды поразили ворота Антона Шунина — отличились Георгий Мелкадзе и Кристиан Нобоа. Перед перерывом разрыв в счёте сократил динамовец Денис Макаров.
Для Нобоа гол стал седьмым в сезоне. Эквадорец вошёл в тройку лидеров списка бомбардиров РПЛ, догнав спартаковца Квинси Промеса и хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
"Сочи" набрал 16 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Динамовцы, у которых такое же количество баллов, идут пятыми, уступая южанам по дополнительным показателям.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. Девятый тур
"Сочи" — "Динамо" — 2:1
Голы: Мелкадзе 6' (1:0), Нобоа 11' (2:0), Макаров 40' (2:1)
ФК "Сочи"