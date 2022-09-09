Нобоа догоняет лучших бомбардиров: "Сочи" победил "Динамо" и поднялся на четвёртое место в РПЛ

"Сочи" на своём поле обыграл московское "Динамо" в стартовом матче девятого тура чемпионата России по футболу со счётом 2:1. Встреча прошла на олимпийском стадионе "Фишт". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

Все голы были забиты ещё в первом тайме. Уже к 11-й минуте сочинцы дважды поразили ворота Антона Шунина — отличились Георгий Мелкадзе и Кристиан Нобоа. Перед перерывом разрыв в счёте сократил динамовец Денис Макаров.

Для Нобоа гол стал седьмым в сезоне. Эквадорец вошёл в тройку лидеров списка бомбардиров РПЛ, догнав спартаковца Квинси Промеса и хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.

"Сочи" набрал 16 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Динамовцы, у которых такое же количество баллов, идут пятыми, уступая южанам по дополнительным показателям.