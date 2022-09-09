Независимые наблюдатели рассказали о нарушениях в первый день выборов в России

Представители ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) подвели итоги первого дня всероссийских выборов. По словам наблюдателей, он прошёл достаточно спокойно, но без политических провокаций всё же не обошлось.

Согласно обзору НОМ, ещё до начала единого дня голосования провокаторы распространяли в Сети призывы "уносить бюллетени с собой, портить их и выкладывать на определённом ресурсе". Авторами сообщений оказались работники структур, аффилированных с иноагентами. Также были зафиксированы ложные сообщения о минировании, поступившие на избирательные участки Псковской области, Ярославля и Петрозаводска. После проверки они продолжили работу в обычном режиме.

Основные жалобы в регионах РФ поступали на незаконную агитацию, однако комиссии оперативно устраняли нарушения. Также в Краснодаре был задержан за распространение экстремистской символики против СВО некий активист, являющийся доверенным лицом кандидата от КПРФ. В Алтайском крае была запущена ложная информация о "вбросе", в Волгоградской области распространялся фейк о "ручках с исчезающими чернилами", а в Омской области — о "сейфах с двойным дном".

Часть жалоб касалась запретов избирательных комиссий на ведение фото- и видеосъёмки. Как уточнила член ОП РФ Алёна Булгакова, эти нарушения "оперативно проверялись, фактов ограничений наблюдателям не установлено". Более 5 тысяч сообщений, поступивших НОМ 9 сентября, были преимущественно информационного характера, добавила она.