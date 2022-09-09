В Москве отразили более пяти тысяч DDoS-атак на систему онлайн-голосования

По меньшей мере пять тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования было отражено в Москве в единый день голосования. Об этом сообщил глава столичного общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Вадим Ковалёв.

"Более пяти тысяч", — уточнил Ковалёв в беседе с РИА "Новости".

Зампред территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию Олег Артамонов в свою очередь отметил, что DDoS-атаки в первый день голосования ведутся из разных стран. Такая же динамика ожидается и в последний день голосования, уверен эксперт.

"В силу характера DDoS-атак — они из всех стран. То есть страна происхождения атаки в наше время уже не связана со страной проживания, работы атакующего", — рассказал Артамонов.