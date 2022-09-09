В Москве отразили более пяти тысяч DDoS-атак на систему онлайн-голосования
По меньшей мере пять тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования было отражено в Москве в единый день голосования. Об этом сообщил глава столичного общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Вадим Ковалёв.
"Более пяти тысяч", — уточнил Ковалёв в беседе с РИА "Новости".
Зампред территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию Олег Артамонов в свою очередь отметил, что DDoS-атаки в первый день голосования ведутся из разных стран. Такая же динамика ожидается и в последний день голосования, уверен эксперт.
"В силу характера DDoS-атак — они из всех стран. То есть страна происхождения атаки в наше время уже не связана со страной проживания, работы атакующего", — рассказал Артамонов.
За первые три часа с начала голосования 9 сентября на систему ДЭГ в Москве было совершено более полутора тысяч DDoS-атак. При этом в общественном штабе по наблюдению за выборами отметили, что избиратели продолжили получать бюллетени, а голоса поступают в блокчейн в полном объёме и без задержек.
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