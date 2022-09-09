ЕК рекомендовала увеличить срок выдачи виз россиянам до 45 дней

Еврокомиссия выпустила рекомендации к странам ЕС по "шенгенам" для россиян после приостановки соглашения об упрощении визового режима с РФ. В числе советов — увеличение срока выдачи документа до 45 дней и минимизирование выдачи многократных виз.

Согласно документу, консульствам следует отдавать меньший приоритет заявителям, у которых нет существенной причины для поездки, например, туристам, при назначении визовых встреч. Продлить срок рассмотрения заявлений до 45 дней можно, "чтобы обеспечить более тщательную проверку поданных россиянами заявлений". Также дипмиссиям рекомендуется запрашивать дополнительные документы помимо стандартного списка, в частности в случае возможных угроз общественному порядку и международным отношениям. А ещё из-за "угроз безопасности" страны ЕС могут отказать в выдаче "шенгена" заявителю или аннулировать действующую визу.

Приостановка облегчённой системы выдачи виз также предполагает увеличение сбора до €80 с €35.

"В нынешних условиях консульства стран ЕС в России должны обеспечить гораздо более высокий уровень проверки для желающих получить краткосрочные визы", — заявил председатель ЕК, еврокомиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.