Вдова Ельцина рассказала о символичном подарке Елизаветы II во время визита в Кремль

Вдова первого президента РФ Наина Ельцина выразила соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II и вспомнила о её символическом жесте для России. С монархиней она встретилась в 1994 году, "в очень трудное для России время": реформы в тот период проходили тяжело, а коммунисты всячески им противостояли.

"Визит Её Величества королевы Елизаветы II в этой ситуации был для нас, для всей нашей страны, которая взяла курс на возвращение в цивилизованный мир, огромной поддержкой. Это был символический жест, демонстрирующий готовность Британии к равноправному взаимодействию с новой Россией", — цитирует вдову политика РБК.

Ельцина призналась, что очень волновалась накануне визита королевы в Кремль. Но на встрече её волнение исчезло, потому что от Елизаветы II исходила "добросердечность и расположенность к собеседникам" и чувствовался искренний интерес к России. В тот визит королева подарила супруге экс-президента шкатулку с семенами растений из своего сада.

"Семена прижились на нашей почве, растения из сада королевы выросли и теперь живут в моём саду, и мне это показалось символичным", — поделилась Наина Ельцина.